Présidentielle 2024: l'Association sénégalaise des formateurs professionnels privés en sûreté et sécurité (ASFOPP/ SS) prépare ses éléments

À quelques jours du début de la campagne électorale pour la prochaine présidentielle, les acteurs de la sécurité privée se sont réunis à Thiès à l'occasion du séminaire organisé par l'Association sénégalaise des formateurs professionnels privés en sûreté et sécurité (ASFOPP/SS) pour échanger sur le métier de garde rapprochée. Ces spécialistes de la sécurité privée ont longuement discuté des différents éléments et points essentiels à comprendre mais aussi comment s'adapter aux situations inattendues lors des événements à venir. Puisqu’ils doivent assurer la sécurité de leurs autorités, ces spécialistes ont eu de nouvelles techniques et leçons à suivre pour couvrir sereinement cette campagne électorale sans tensions. Etant une association reconnue par l'État, la sécurité publique a également participé à cet événement d'échange. Le représentant de la sécurité publique a salué cette belle initiative qui s'inscrit dans le cadre de la bonne préparation des agents de sécurité privée à la campagne électorale. Pour lui, chacun est censé assurer la sécurité des citoyens en cette période électorale.