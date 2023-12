Présidentielle 2024 au Sénégal : Ouverture des Candidatures et Dépôt des Dossiers

Dakar, Sénégal – Le processus électoral pour l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal entre dans une phase cruciale avec le démarrage officiel des dépôts de dossiers de candidature. Depuis ce lundi, les aspirants à la plus haute fonction de l'État ont commencé à soumettre leurs dossiers, marquant ainsi le début d'une période déterminante dans le paysage politique du pays.



Les candidats ont jusqu'au 26 décembre pour finaliser et déposer leurs dossiers de candidature, conformément aux délais fixés par les autorités électorales. Cette période de 15 jours est cruciale pour les candidats qui doivent rassembler et soumettre toutes les pièces requises pour valider leur candidature.



Le Conseil constitutionnel, l'organe en charge de la réception et de la vérification des dossiers, a mis en place des modalités spécifiques pour le dépôt des candidatures. Ces procédures visent à assurer la transparence et l'équité du processus électoral. Chaque candidat, par l'intermédiaire de son mandataire, peut se faire assister par un technicien pour la visualisation et l'enregistrement du dossier, garantissant ainsi la clarté et la précision dans le traitement des candidatures.



Après le dépôt, un récépissé est établi par le chef du greffe du Conseil constitutionnel et remis au déposant, officialisant ainsi la prise en compte de la candidature. Cette étape est suivie d'un contrôle rigoureux des parrainages, une autre phase cruciale du processus électoral définie par la loi.



L'ouverture des dépôts de dossiers de candidature représente un moment significatif pour la démocratie sénégalaise. Elle lance officiellement la course à la présidence, un événement suivi avec intérêt et anticipation par la population sénégalaise. Les candidats, désormais engagés dans cette course, auront l'occasion de présenter leurs programmes et de convaincre les électeurs de leur vision pour l'avenir du Sénégal.