Présidentielle 2024 au Sénégal : Abdoul Aziz Diop annonce sa candidature

Le leader du Pacte institutionnel (PI), Abdoul Aziz Diop a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain au Sénégal. Il a fait cette annonce devant la presse dans la cité du Rail.



"Pacte institutionnel participera s'il plait à Dieu à l'élection présidentielle du 25 février 2024. il y sera représenté par son fondateur moi même M. Abdoul Aziz Diop qui sera investi comme candidat unique de Pacte institutionnel pour présenter au pays sa vision et son programme", dit - il dans un point de presse qui s'est tenu à l'hôtel de la Résidence Lat Dior.



Pour rappel, le candidat est un Ingénieur Pétrolier, environnementaliste, politologue et l'éxicométricien. Il est ancien conseiller à la présidence de la République entre juillet 2012 et juillet 2023. au