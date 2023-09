Présidentielle 2024: Serigne Oumar Déme invite toutes les composantes de la coalition Benno Bokk Yaakar à faire preuve d'unité et de cohésion autour du Premier ministre.

Le Président du Mouvement des religieux pour l'émergence, Serigne Oumar Déme est une nouvelle fois venu commenter la situation actuelle de la coalition Benno Bokk Yakaar pour une bonne préparation de l'élection présidentielle de 2024. Surtout, "il faudrait que les dirigeants de Benno à Thiès puissent s'unir pour pouvoir parler de la Victoire" informe le marabout. A Thiès, il y a de nombreux dirigeants qui sont là et actifs au quotidien dans le secteur social. Le candidat Amadou Ba doit donc les rencontrer pour renforcer son ancrage dans la capitale ferroviaire. Concernant les vagues de démissions au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, Serigne Oumar Déme invite les dirigeants à être fidèles au président Macky Sall car ils ont toujours montré leurs engagements. Ayant choisi le Premier ministre Amadou Ba, tous ces militants devraient donc se conformer à la décision de Macky. S'adressant aux jeunes leaders qui ont tout donné pour le bon fonctionnement de la coalition, Oumar Déme estime qu'il est temps de leur accorder davantage de consultations. Il a appelé toutes les composantes de la coalition Benno Bokk Yaakar à faire preuve d'unité et de cohésion autour du Premier ministre. "Amadou Ba mérite l'entière confiance de la coalition Benno Bokk Yaakaar et des électeurs sénégalais en raison de son parcours administratif exceptionnel, de ses atouts et de ses compétences, mais aussi de l'espoir que suscite son leadership", ajoute-t-il dans un entretien.