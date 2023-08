Présidentielle 2024 Sénégal: Aminata Assome Diatta déclare sa candidature

Aminata Assome Diatta, présidente du Parti du progrès social collectif (Psc Jappo), a fait sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, hier à Thiès. "Je veux être la quatrième et la première Présidente de la République du Sénégal. Je veux être la première femme à diriger notre Nation. Mon ambition, c'est de régler les problèmes des Sénégalais", a déclaré l'ancienne ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme).



Dans cette tribune, l'ancienne alliée de la mouvance présidentielle a décliné ses ambitions pour mettre en oeuvre un projet "ambitieux" pour le Sénégal. "Il nous faut également un nouveau type de politiciens et de nouveaux visages au niveau du gouvernement. J'ai eu 6 ans d'expérience dans l'Etat. Mon parcours suffit pour diriger ce pays", a - t - elle laissé entendre.