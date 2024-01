Présidentielle 2024: Moussa Sarr réaffirme son engagement à accompagner le candidat Amadou Ba

Rédigé le Dimanche 14 Janvier 2024 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Au cours d'une visite de courtoisie auprès du Khalife de Serigne Moustapha Ndiéguène "Borom Daling Koor", Serigne As Mouhamed Ndiéguène, à l'occasion de la 67 ème édition du Gamou du guide religieux éponyme ( Serigne Moustapha Ndiéguène), le président du mouvement citoyen Ensemble pour le travail et l'intégrité républicains (Etir), Moussa Sarr, était, hier, à Keur Mame El Hadji Ndiéguène, dans la commune de Thiès Nord. Prenant la parole, M.Sarr s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé. Il a dit toute sa satisfaction de son entretien avec le guide religieux. En outre, il n'a pas manqué de souligner son engagement politique auprès du candidat de la majorité présidentielle élargie, Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février prochain. D'ailleurs, devant le guide religieux Serigne As Mouhamed Ndiéguène, M. Sarr a réaffirmé son engagement à accompagner le Premier ministre Amadou Ba pour le soutenir dans la continuité. Sur ce, il a annoncé d'importantes activités en faveur des populations de la cité du rail. Fort de ce constat, le Khalife de Serigne Moustapha Ndiéguène a formulé des prières à l'endroit de M.Sarr et sa délégation, mais surtout pour un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale.