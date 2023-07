Présidentielle 2024: Modou Diop Ndiaye mise sur Idrissa Seck

Modou Diop Ndiaye Président de la Fondation "Ndiarigne li" voit en Idrissa Seck le successeur potentiel de Macky Sall et appelle à la mobilisation des Thiessois.



Dans un discours public prononcé récemment, Modou Diop Ndiaye, éminent communicateur et analyste politique sénégalais, a exprimé son soutien à Idrissa Seck comme successeur potentiel du président actuel, Macky Sall. En se basant sur la carrière politique de Seck et son influence considérable, Ndiaye a souligné que Seck a les capacités nécessaires pour prendre les rênes de la nation après le mandat de Sall.



Idrissa Seck, un nom familier dans le paysage politique sénégalais, a une riche expérience dans la gestion de l’État et la mise en œuvre de politiques publiques. Ayant été maire de Thiès et Premier ministre du Sénégal, son parcours est marqué par des réalisations significatives et une vision claire pour le développement du Sénégal.



Modou Diop Ndiaye a déclaré : "J'estime qu'Idrissa Seck est une personnalité capable de reprendre le flambeau après le président Macky Sall. Son expérience, sa vision et son engagement pour le développement de notre pays sont des attributs essentiels qui font de lui un candidat idéal pour la présidence."



Cependant, Ndiaye n'a pas seulement émis un avis sur la succession présidentielle. Il a également lancé un appel à la mobilisation générale des habitants de Thiès, le fief politique d'Idrissa Seck. Il a exhorté les citoyens de Thiès à soutenir massivement leur fils et à se montrer unis derrière lui dans cette aventure.



"Je lance un appel à tous les Thiessois", a déclaré Ndiaye. "C'est le moment de se mobiliser, de soutenir Idrissa Seck, de montrer à la nation et au monde que nous sommes prêts pour le changement et que nous avons confiance en notre fils pour nous guider."



Selon Ndiaye, c'est un moment critique pour le Sénégal, et les citoyens de Thiès ont un rôle crucial à jouer dans la définition de l'avenir du pays. Il a souligné que la participation active et le soutien des Thiessois pourront apporter une dynamique positive à la candidature de Seck.