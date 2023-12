Présidentielle 2024: Matar Sow et Abdoulaye Dièye balisent le chemin du victoire à Amadou Ba

Rédigé le Samedi 23 Décembre 2023 à 11:12 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le président du mouvement de soutien "And sopy dokhaline", Matar Sow a organisé un grand meeting dans le quartier historique de "Daaral Peul", dans la commune de Keur Mousseu pour soutenir la candidature d'Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février 2024. A cet effet, le boulevard de son fief a refusé du monde. Une cérémonie qui a vu la participation du Directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), Abdoulaye Dièye et sa forte délégation. Profitant de cette occasion, le responsable dudit mouvement, Matar Sow et ses partisans ont encore témoigné de leur soutien à leur candidat à la Présidentielle de février 2024, Amadou Ba. En outre, les populations de ce quartier périphérique, dans la ville de Thiès, ont exprimé leurs vives préoccupations à Abdoulaye Dièye, lors de ce meeting de soutien. Elles ont dénoncé avec la dernière énergie leurs dures conditions de vie. Après avoir attentivement écouté les doléances des différents intervenants lors des prises de parole, le responsable du mouvement "Siggi Jotna", par ailleurs membre de la mouvance présidentielle, s'est déclaré très sensible aux dures conditions dans lesquelles elles évoluent. D'ailleurs, il a promis aux habitants de ce quartier de mener des médiations auprès des autorités concernées pour trouver une solution idoine face à cette situation.