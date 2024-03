Présidentielle 2024 : Le scrutin en chiffres - 14 milliards FCFA, 50 000 forces de l'ordre, 56,5 % de cartes d'électeurs retirées

Aujourd'hui, 7,864 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le 5e président de la République du Sénégal. Ils sont répartis dans 16 440 bureaux de vote au Sénégal et dans la diaspora. Cependant, seulement 56,73 % des cartes d'électeur ont été retirées.



En ce qui concerne les accréditations, 81 dossiers ont été déposés, comprenant 71 structures étrangères et 10 nationales. Au total, 2 457 observateurs sont accrédités, dont 1 568 au niveau international et 890 au niveau national. En parallèle, 50 000 agents des forces de défense et de sécurité ont été déployés sur le terrain pour garantir la sécurité, comprenant des forces de police, de la gendarmerie et de l'armée.



L'organisation de cette élection présidentielle a coûté 14 milliards de francs CFA. Ce montant est justifié par le nombre important de candidats. Selon le ministre de l'Intérieur, "une élection n'a pas de prix, mais elle a un coût. Le nombre de candidats influence les coûts. Malheureusement, la caution demandée aux candidats ne couvre jamais tous les frais.