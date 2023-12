Présidentielle 2024: L'APL de Thiès plaide pour une élection sincère et apaisée

Rédigé le Samedi 16 Décembre 2023 à 10:43 | Lu 105 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

L'association de la presse locale (APL) de Thiès a réuni hier au Grand Hôtel des formations politiques, des chefs religieux et coutumiers et des organisations de la société civile dans le cadre d'un Panel organisée par ladite formation. Au cours des débats fructueux et pleins d'enseignement, plusieurs intervenants ont plaidé pour un processus électoral "sincère et apaisé" en perspective de l'élection présidentielle du dimanche 25 février 2024. Le Thème de cette rencontre était axé sur : "Presse face aux défis de la présidentielle". En outre, d'autres préoccupations ont été soulevées par les panelistes comme la précarité des jeunes reporters qui constitue un véritable problème de la presse sénégalaise, la responsabilité des professionnels des médias à l'élection présidentielle, entre autres. Pour rappel, l'APL entend mettre sur pied une mutuelle de santé au profit des acteurs des médias locaux et d'autres projets ambitieux.