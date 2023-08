Présidentielle 2024: Habib Niang reçoit 1000 parrainages de ses militants à Dakar

Le président du mouvement "And Suxxali Sénégal", par ailleurs responsable apériste à Thiès, Habib Niang a reçu ce Week - end mille (1000) parrainages de ses militants et sympathisants, membres du Mouvement "Espoir de Jeunesse l'avenir de Demain" ( yakaru Ndawu Euleuk yi), et l'Association des charretiers des Maristes, Conducteurs et Coxeurs établis au croisement Cambérène et des jeunes de Maristes, à Dakar.



Et sur le candidat de Benno Bokk Yakaar pour 2024, habib Niang soutient qu'il s'en tient à la décision du chef de l'Etat Macky Sall : "Je m'en tiens à la décision du chef de l'Etat qui n'a pas encore fait son choix. C'est pourquoi je demande à mes camarades de parti d'attendre que le président se décide avant de prendre une décision", rapporte le journal La tribune dans sa parution de ce lundi.