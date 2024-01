Présidentielle 2024: FDS -Les Guelwaars prône une alliance avec un candidat crédible et porteur d'une offre programmatique

Après avoir reçus certains responsables politiques de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle de 2024, dans son domicile au quartier Samepathé dans la commune de Thiès Est, Dr Babacar Diop a convoqué la conférence nationale du parti FDS -Les Guelwaars à Thiès, le dimanche 28 janvier 2024 pour prendre acte de la situation politique actuelle et des enjeux de l'élection présidentielle du 25 février 2024. A l'issue des travaux, Dr Diop et ses camarades ( délégués départementaux) ont adopté une résolution.



En effet, pour examiner les profils des candidats qui ont soumis une offfre d'alliance à FDS -Les Guelwaars en vue de la présidentielle de 2024, le parti exige "un candidat crédible, ancré dans l'opposition et porteur d'une offre programmatique en phase avec nos valeurs et convictions". C'est dans ce sens que le leader du parti et ses camarades considèrent "l'enjeu de l'élection présidentielle du 25 février 2024 qui est une occasion historique de tourner la page de plusieurs décennies de gouvernance fondées sur la corruption, le détournement des ressources publiques et les dérives autoritaires, et d'ouvrir, par la même occasion, un nouveau cycle de gouvernance porteur d'espoir et de progrès", expliquent - t -ils.



Pour faire face au régime actuel, Dr Babacar Diop et ses camarades "appellent à l'unité et à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour freiner les dérives autoritaires de Macky Sall et garantir la transparence des élections". D'ailleurs, la conférence nationale du parti FDS - Les Guelwaars a donné mandat au leader du parti, Dr Babacar Diop, de poursuivre les discussions déjà entamées pour choisir un candidat de l'opposition capable de garantir une gouvernance démocratique et d'assurer la souveraineté politique, économique et sanitaire du pays.



Pour conclure, Dr Babacar et ses camarades considèrent également que le système de parrainage appliqué "n'a été ni filtre démocratique, ni un baromètre sérieux pour évaluer la représentativité des candidats, mais plutôt une opportunité pour Macky Sall et son régime d'éliminer de la course à la présidentielle, au moyen d'une odieuse farce électronique, le candidat de FDS -Les Guelwaars, Dr Babacar Diop et d'autres leaders de l'opposition radicale"