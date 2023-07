Présidentielle 2024: Al Hassane Niang du parti jiitel waref déclare sa candidature

Le président du parti jiitel waref comme tous les hommes politiques qui, en ce moment, veulent occuper le fauteuil présidentiel, lui aussi est prêt à diriger le Sénégal. "J'ai les techniques, l'expérience et les idéologies pour améliorer la situation du pays dans tous les sens. Nous avons bien étudié les maux du peuple sénégalais, nous sommes en train, à travers nos tournées, de faire ressortir les choses les plus urgentes, à cela nous allons monter aux Sénégalais qu'ils auront un Sénégal meilleur au lendemain de l'élection présidentielle. Alors, moi et mes collaborateurs ferons tout ce qu'il faut pour développer le Sénégal », a déclaré le candidat à la présidence. Porter le budget du Sénégal à dix sept mille milliards fait partie des plans d'Al Hassane Niang. En effet, à travers des études sur la fiscalité, des réaménagements sur le système d'exploitation de nos ressources, mais aussi en mettant en avant les secteurs primaire, secondaire et tertiaire va dépasser les sept mille milliards qui est notre actuel budget. Concernant le parrainage pour faire partie des candidats Al Hassane Niang rassure. "Nous avons la confiance et la certitude que les Sénégalais parraineront notre parti. Nous discutons avec l'ensemble des citoyens depuis un certain temps et savons qu'ils savent ce que nous pouvons apporter au Sénégal. Ce n'est donc pas un problème pour nous de nous inquiéter. D'ailleurs , ce parrainage n'était qu'un moyen de barrer la route à certains candidats. Maintenant, puisque les données vont changer, je sais que nous allons franchir ce pas", a déclaré le candidat.