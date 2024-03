Préparation des Centres de Vote à Dakar Sous la Supervision du Ministre de l'Intérieur en Prévision des Élections

Ce matin, le ministre de l'Intérieur a effectué une série de visites dans plusieurs centres de vote de la région de Dakar, accompagné des préfets et des sous-préfets. L'objectif était de vérifier le matériel électoral et de s'assurer de sa complétude en vue des élections à venir. Cette inspection traditionnelle vise à garantir la disponibilité et la qualité du matériel électoral nécessaire pour le bon déroulement du scrutin.



Le ministre a également saisi cette occasion pour encourager tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à coopérer pleinement avec les forces de défense et de sécurité (FDS). Cette demande met en lumière l'importance cruciale de la collaboration entre les autorités civiles, les organes électoraux et les forces de sécurité pour assurer un environnement sûr et sécurisé lors des élections.



La présence du ministre de l'Intérieur lors de ces visites démontre l'engagement ferme du gouvernement à organiser des élections transparentes et démocratiques, où chaque vote est pris en compte et où la sécurité est une priorité absolue.