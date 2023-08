Préparatifs du Magal de Touba 2023: Le Safar triomphale des commerçants mourides du marché central de Thiès

En prélude au Grand Magal de Touba, prévu le 04 septembre prochain dans la ville sainte, les commerçants du Dahira "Tidiary ladayhi lane taboura" du marché central de Thiès ont organisé hier un Safar avec le récital de Coran, de khassida, entre autres. Des boeufs et des chameaux étaient immolés pour partager avec les riverains ce moment d'actions de grâce pour mieux préparer le grand Magal de Touba.



Ils ont cuisiné 20 marmites pour le "berndé", qui est distribué aux passants et à toutes les populations de quelques quartiers de la commune de Thiès Nord situés à quelques encablures du marché. Ils se mobilisent et s'organisent pour servir des repas copieux et des boissons aux riverains.



Pour rappel, ce grand pèlerinage marque le départ, en 1895, du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, en exil au Gabon où il resta sept ans dans ce lieu de déportation.

Malick Sarr Gueye et Julbert Mendy