Préparatifs de passation de pouvoir avec Diomaye : Directives de Macky à son équipe

Lors du dernier conseil des ministres de son mandat, tenu ce mercredi, le Président Macky Sall a donné des instructions à ses collaborateurs en vue de la passation de pouvoir avec le président élu.



Le communiqué du Conseil des ministres informe que le chef de l'État a demandé au gouvernement, au ministre secrétaire général de la présidence et au ministre secrétaire général du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer les dossiers de passation de pouvoir.



Macky Sall a également exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais pour la confiance qu'il lui a accordée pendant ses 12 années à la présidence. Il a remercié et félicité les partenaires techniques et financiers, ainsi que tous les gouvernements, son cabinet, le secrétariat général de la présidence, et toutes les personnes civiles et militaires qui l'ont soutenu. Le président a également exprimé sa satisfaction quant aux réalisations du Plan Sénégal Émergent (PSE).