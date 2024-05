Préparatifs de la Tabaski : Conseil interministériel annoncé par Ousmane Sonko

En vue de la célébration imminente de la Tabaski 2024, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier Ministre a annoncé la tenue d'un conseil interministériel le 14 mai prochain pour coordonner les préparatifs de l'événement.



De plus, il a informé le Conseil de sa présidence lors d'une réunion interministérielle pour passer en revue les démarches préparatoires du pèlerinage à la Mecque édition 2024, prévue le 10 mai.



Concernant le récent Conseil interministériel sur la campagne de production agricole 2024, le Premier Ministre a souligné la volonté du Gouvernement de réformer les mécanismes de subvention afin de garantir que les fonds alloués par l'État bénéficient effectivement aux bénéficiaires légitimes.



Il a également mentionné l'urgence de tenir une réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-sylvo-pastorale, présidée par le Président de la République, selon les demandes exprimées par les parties prenantes.



En outre, le Premier Ministre a informé le Conseil des progrès réalisés dans les efforts visant à réduire les prix des produits de première nécessité, ainsi que dans l'élaboration du plan d'action d'urgence du Gouvernement et dans la révision des programmes, des projets, du capital humain et des ressources budgétaires."