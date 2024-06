Préparatifs de la Tabaski : Afflux attendu de 250 000 moutons à Tambacounda

La région de Tambacounda se prépare pour la Tabaski, avec déjà plus de 113 000 moutons locaux enregistrés dans divers points de vente. Le chef du service régional de l’élevage, le Dr Abdou Sané, anticipe 250 000 têtes pour la fête musulmane, notant une abondance croissante de moutons à mesure que la date approche. Les prix, entre 75 000 et 300 000 francs CFA, sont plus abordables cette année. En outre, une opération de contrôle a permis la saisie de médicaments vendus illégalement, visant à prévenir l'automédication et la résistance aux antimicrobiens.