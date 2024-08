Première édition du tournoi intercommunale de Khombole : Pape Ndiaye donne le coup d'envoi

Rédigé le Lundi 19 Août 2024 à 00:06 | Lu 64 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

C'est dans une ambiance festive que la première édition du tournoi intercommunale de Khombole a connu son ouverture samedi 17 août 2024 au terrain mini - foot synthétique Ameth Kanté de ladite commune. En effet, ce tournoi regroupe les coordinations du parti Pastef des communes frontalières comme Khombole, Ngoundiane, Ndiéyène Sirakh, Thiénaba et Touba Toul. Selon l'initiateur de cette activité sportive, Pape Ndiaye, membre dynamique dudit parti , "l'objectif de ce tournoi c'est de créer des liens d'amitié et de fraternité entre les patriotes des cinq communes concernées. Cette retrouvaille nous permet également de baliser le terrain pour préparer les prochaines échéances législatives et locales au niveau de l'arrondissement de Thiénaba", dit - il. En plus, le coup d'envoi a été donné, à travers deux matchs. Concernant le premier match, Pastef Thiénaba a battu Pastef Khombole sur le score de 6 buts à 4. Pour ce deuxième match très apprécié par le public et qui opposait Pastef Touba Toul contre Pastef Ndiéyène Sirakh. Finalement, le match a été remporté par Pastef Touba Toul sur le score de 5 buts à 3. La finale de ce tournoi intercommunale opposera Pastef Thiénaba et Pastef Touba Toul. Elle est prévue le 31 août prochain. Elle sera présidée par le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. Dr Mor Diagne , membre Pastef Khombole est le parrain de cette grande fête de la jeunesse patriotique des cinq communes environnantes de ladite localité. En outre, Pastef Khombole et Pastef Ndiéyène Sirakh se disputent la troisième place de ce tournoi. Selon nos sources, Pastef Ngoundiane a désisté à la dernière minute. Ainsi, des responsables du parti dans le département de Thiès et d'autres localités du pays ont pris part à cette fête sportive pour communier avec la population de Khombole venue très nombreuse répondre à l'appel des patriotes du Premier Ministre, Ousmane Sonko. Tous les intervenants ont salué la belle organisation de cette compétition et les nombreux efforts consentis par l'initiateur Pape Ndiaye pour remobiliser les bases du parti au niveau local. Lors de ce match d'ouverture, M. Ndiaye a tenu à rendre un vibrant hommage aux patriotes qui ont contribué pour l'existence de ce Projet. Des gens qui ont exprimé leur engagement envers les valeurs de liberté, de démocratie et de justice, tout en reconnaissant que cette structure politique peut transformer positivement la vie des Sénégalais.