Préfecture de Thiès: Le Préfet Mame Less Cabou prend fonction

Rédigé le Samedi 18 Novembre 2023 à 09:23 | Lu 68 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après l'installation du gouverneur de la région Oumar Mamadou Baldé, le 22 ème préfet du département de Thiès, Mame Less Cabou, a officiellement pris service hier, lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région, Mamadou Oumar Baldé. Ce dernier a saisi l'occasion d'inviter les populations du département de Thiès et les chefs de service à établir une collaboration franche pour l'épanouissement économique et social de cette contrée géographie de la région ( département de Thiès). Dans son discours, le préfet sortant, Moussa Diagne, est revenu sur les réalisations des chantiers gigantesques pour tirer son bilan dans le département durant ses trois années au service du commandant territorial. Sur ce, il a évoqué les épreuves traversées et les défis relevés pour l'amélioration du bien être de ses administrés dans cette circonscription. Pour le chef de l'exécutif régional, il a rappelé au nouveau patron de la préfecture de la cité du rail, l'importance de ce département qui a une histoire très riche, avec des défis énormes et des potentialités immenses. Il a demandé au nouveau préfet de garder le curseur pointé pour l'atteinte des objectifs déclinés dans le Plan Sénégal émergent (Pse), sans occulter le défi sécuritaire et la stabilité. Ainsi, la cérémonie de passation de service s'est tenue dans l'enceinte de la préfecture, en présence des membres du Comité départemental de développement, des élus locaux, des notables politiques, des autorités coutumières et religieuses, entre autres. Pour rappel, Mame Less Cabou est un Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du département de Tambacounda.