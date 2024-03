Prédiction d'une victoire au premier tour pour Amadou BA : Abdou Karim Sall en campagne à Mbao

Après une caravane réussie lors du deuxième jour de la campagne électorale, suivie d'une visite de proximité à travers les rues de Grand Mbao, Abdou Karim Sall et ses partisans se sont lancés dans une intense période de propagande électorale. Le cinquième jour de campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars prochain les a vus investir les quartiers de Petit-Mbao.



Abdou Karim Sall, Maire de Mbao et coordinateur de BBY dans la commune, a mobilisé ses troupes pour solliciter le vote en faveur d'Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir. Il a souligné l'importance cruciale de l'élection présidentielle pour l'avenir du pays et a appelé les électeurs de Petit-Mbao à voter utile dès le premier tour pour assurer la continuité et l'émergence.



Confiant, Abdou Karim Sall a prédit une victoire dès le premier tour avec un pourcentage compris entre 52,5% et 54%. Cette déclaration a été accueillie par des acclamations enthousiastes de la foule scandant des cris de soutien. Les messages de soutien envers Amadou Ba ont été bien reçus, témoignant de l'engagement des partisans à faire élire leur candidat dès le premier tour.



Abdou Karim Sall, fervent défenseur d'Amadou Ba, appelle à l'union sacrée autour du candidat du Président Macky Sall, exhortant les responsables de la coalition présidentielle à redoubler d'efforts pour une victoire éclatante le 24 mars prochain. La caravane s'est ensuite dirigée vers Sicap Mbao pour poursuivre sa mission de propagande électorale.



Ce jeudi, une nouvelle journée de campagne s'annonce avec de nouvelles visites de proximité dans d'autres localités. Selon Abdou Karim Sall, cette élection consacrera Amadou Ba comme le digne successeur du Président Macky Sall.