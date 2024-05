Prédation foncière à Mbour 4 : Dr Babacar Diop étale sa part de vérité

Rédigé le Mercredi 8 Mai 2024 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a convoqué une conférence de presse hier mardi 7 mai 2024 pour se prononcer sur la situation foncière de Mbour 4. Celle - ci est devenue un sujet de lotissement polémique. Pour bien poser et présenter le problème, l' édile de la ville de Thiès a rappelé qu'il faut un peu de genèse. Par la même occasion, Dr Diop a tenu à rappeler que les 120 parcelles qui ont été attribuées au Conseil de ville de Thiès, nous les avons affectées aux conseillers municipaux et agents de la mairie, mais aussi à des organisations sociales et religieuses et à certains citoyens qui avaient introduit des demandes, a - t - il affirmé. Il n'a pas manqué de souligner d'autres questions beaucoup plus plausibles sur le dossier de Mbour 4. Pour rappel, lors de sa visite inopinée dans le site en question, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a directement indexé l'ancien régime et les hommes d'affaires qui ont été impliquées dans cette boulimie foncière au détriment des populations spoliées de façon illégale et injustifiée.