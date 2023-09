Practical Action et la Croix Rouge : Inauguration des ouvrages de gestion des eaux pluviales à Thialy

Dans le cadre de son engagement continu envers la résilience communautaire face aux inondations, Practical Action, en collaboration avec la Croix Rouge, a inauguré des ouvrages de gestion des eaux pluviales à Thialy. Ce projet, axé sur une approche communautaire, vise non seulement à comprendre les défis auxquels sont confrontées les communautés, mais aussi à mettre en œuvre des solutions durables.



La réussite de ce projet repose sur l'engagement et la participation active de la communauté locale. Depuis le début, la communauté a joué un rôle essentiel dans l'identification des solutions et leur mise en œuvre. La collaboration avec des partenaires tels que la Croix Rouge sénégalaise et la municipalité a également été cruciale pour la réalisation de ce projet.



Avec le soutien de la Croix Rouge, une étude de faisabilité technique a été menée, suivie de la mise en œuvre des solutions avec la participation active des communautés. Le résultat est une transformation tangible en matière de gestion des inondations, offrant une meilleure qualité de vie aux résidents de Thialy.



L'inauguration des ouvrages pour la gestion et l'évacuation des eaux de pluie dans le quartier de Petitjari est un témoignage de la collaboration réussie entre Practical Action, la Croix Rouge sénégalaise, la mairie de Thiès Nord et la communauté locale. Ces ouvrages, financés entièrement par Practical Action et la Croix Rouge sénégalaise, visent à résoudre définitivement les problèmes d'inondation dans la région.



Practical Action travaille à Thiès Nord depuis 2020 dans le cadre de son projet de résilience communautaire face aux inondations. Dans le passé, l'organisation a fourni des équipements de protection individuelle et une moto-pompe à la communauté. Cette année, deux ouvrages ont été construits pour faciliter le drainage des eaux dans le quartier de Petitjari.



En conclusion, la réussite de ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre différents acteurs. Practical Action remercie tous ceux qui ont contribué à ce succès, en particulier la communauté de Petitjari pour leur engagement et leur soutien. L'organisation espère que ces ouvrages contribueront à améliorer la vie des résidents et encourage la communauté à assurer la gestion et la durabilité de ces installations pour les années à venir.