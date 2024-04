Pr Mary Teuw Niane nommé directeur de cabinet du Président Bassirou Diomaye Faye

Le président Bassirou Diomaye Faye vient de nommer le Pr Mary Teuw Niane au poste de directeur de cabinet, ce mardi 02 avril 2024

Cette nomination, annoncée aujourd’hui, marque une étape importante dans la formation du gouvernement et la mise en place de l’administration présidentielle. Le Pr Mary Teuw Niane, professeur émérite de mathématiques et ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, apporte une expertise reconnue et une expérience notable à ce nouveau rôle. Senego