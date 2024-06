Pour Prévenir les Inondations, Practical Action Renforce la Résilience Communautaire à Thiès

Thiès, le 8 juin 2024 – Un atelier de formation a été organisé par l'ONG Practical Action en collaboration avec la Croix Rouge de Thiès pour renforcer la résilience communautaire face aux inondations. L'événement, qui a rassemblé divers représentants locaux et partenaires techniques, s'inscrit dans le cadre du projet "RESALERT". Ce projet vise à développer des systèmes d'alerte précoce inclusifs et durables, permettant aux communautés d'anticiper et de réagir rapidement aux risques d'inondation.

Le représentant de Practical Action, Alioune Ndiaye, a souligné l'importance de la collaboration entre les autorités locales, les services techniques et les communautés pour la réussite du projet. Isaac Ndiaye, président de la Croix Rouge départementale de Thiès, a exprimé sa fierté d'accueillir l'atelier et a insisté sur l'importance de renforcer la résilience collective.

Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de systèmes d'alerte efficaces et la nécessité d'une communication rapide et précise. Cet atelier a permis de poser les bases d'une collaboration durable entre Practical Action, la Croix Rouge et les autorités locales, marquant une étape importante dans la gestion des risques d'inondation à Thiès