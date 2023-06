Post manifestation à UCAD: plus de 30 véhicules calcinés,le chapiteau moderne de 3 000 places qui a été réduit en cendre.

La visite a permis d'avoir un aperçu sur les dégâts causés sur le campus pédagogique et social , d'après la direction de la communication de l'Ucad dans un communiqué. Les manifestants ont incendié la faculté des Lettres et Sciences Humaines comme en Fac médecine, les archives qui datent de plusieurs décennies ont été incendiées. C’est la mémoire de ces deux facultés qui part ainsi en fumée. Un chapiteaude 3 000 places qui a été aussi réduit en cendre. D'après la direction du COUD, c’est le CESTI qui a subi le plus de dommages. La salle au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, ainsi que la case-foyer ont été incendiées. L’EBAD non plus n’a pas échappé aux saccages », lit-on dans le document. Pour identifier l'auteur de ces actes, le ministre de l'enseignement supérieur annonce une plainte contre ses manifestants.