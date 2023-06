Position sur le troisième mandat :Macky Sall donne rendez-vous après Tabaski

À l'occasion de la cérémonie de clôture du dialogue national, le président Macky Sall a promis de se prononcer sur sa position à la troisième candidature. Le chef de l'état promet maintenant de mettre fin au suspens sur le troisième mandat. Il a donné rendez-vous aux Sénégalais après la fête de Tabaski. Macky Sall annonce qu’il va faire un discours à la nation . « Soyez rassuré, je vais répondre très bientôt, parce que le moment est venu, mais pas aujourd’hui. Je ferai un discours à la nation, j’apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre le contexte dans lequel nous évoluons », a déclaré le Chef de l’Etat. Le leader de Benno Bokk Yakaar précise qu’il va assumer son choix. « Il faut que cela soit clair, il y a beaucoup d’excitation, ça sera un choix libre et souverain qui sera expliqué au pays et qui sera assumé. Donc attendons après la Tabaski, on va s’y mettre… », a-t-il fait savoir lor de la cérémonie.