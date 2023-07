Pose de la première pierre du 7ème poste de santé par Mbaye Dione : Le Groupe Layousse investit 81 millions de FCFA dans l'amélioration de la santé à Mbayenne Diack

Ngoudiane - Dans l'esprit de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), le Groupe Layousse, représentant la Carrière COGECA, s'engage à financer la construction d'un nouveau poste de santé dans le village de Mbayenne Diack, un projet clé en main estimé à 81 millions de FCFA. Le Maire de Ngoudiane, Mbaye Dione, a lancé le projet lors d'une cérémonie solennelle de pose de la première pierre le dimanche 2 juillet à 10 heures, soulignant son engagement à veiller à la santé de la population.



Le poste de santé, qui comprendra un dispensaire et une maternité, est le septième de ce type dans la commune de Ngoudiane et devrait être achevé dans un délai de cinq mois. "Je porte une attention particulière à la santé de nos populations", a déclaré M. Dione, soulignant l'importance de ce nouveau poste de santé pour la communauté locale.



La cérémonie a attiré un public diversifié, y compris des représentants de la communauté minière locale et du Forum Civil, montrant l'ampleur du soutien communautaire pour le projet. Les femmes, en particulier, sont appelées à tirer un grand bénéfice de ce nouveau poste de santé, avec l'ajout de la maternité qui devrait améliorer l'accès aux soins de santé maternelle et infantile dans la région.



Le Groupe Layousse est reconnu pour son engagement en matière de RSE, contribuant activement à des projets qui bénéficient aux communautés locales. Leur financement du nouveau poste de santé à Mbayenne Diack est le dernier exemple en date de leur engagement à soutenir la santé et le bien-être des populations locales.



La pose de la première pierre a marqué le début du projet, avec des attentes élevées pour son impact sur la communauté. Sous le soleil de Ngoudiane, la cérémonie a célébré non seulement le lancement du projet, mais aussi l'esprit de collaboration et de soutien qui caractérise la commune de Ngoudiane. Ce projet devrait renforcer la position de Ngoudiane comme une commune qui valorise et promeut activement la santé de sa population.



Le projet revêt également une dimension importante en termes de contenu local, mettant l'accent sur l'emploi de la main-d'œuvre locale pour sa réalisation précise le maire Mbaye Dione. En effet, la majorité des ouvriers qui seront chargés de la construction de ce nouveau poste de santé seront recrutés directement au sein de la communauté de Ngoudiane.



Cet engagement représente une opportunité économique significative pour la localité, tout en garantissant que les bénéfices du projet se reflètent non seulement dans la santé améliorée de la population, mais aussi dans la stimulation de l'économie locale. Cette démarche s'inscrit dans une vision durable et intégrée du développement, où les projets d'infrastructure sont conçus pour maximiser l'impact positif sur la communauté locale, tant en matière de santé que d'emploi.