Les origines d'une passion pour le droit



Ndeye Diarra Diouf, mieux connue sous le nom de Sokhna Diarra Diouf a vu le jour au Sénégal, au sein d'une famille nombreuse de huit enfants. La benjamine de cette grande fratrie a suivi son parcours scolaire au Sénégal avant de se lancer dans un voyage éducatif à travers le monde. Brillante depuis l’ecole première elle a été toujours parmi les 2 premières de la classe . Lauréate du Concours Population et Développement des Nations Unies (FNUAP) en 2001 , elle fut aussi et première de son centre au baccalauréat au Lycée Malick Sy de Thiès en 2002. Diarra s'est rendue alors en France où elle a étudié le droit international des affaires et l'économie avec une autre spécialisation sur les transports internationaux ( aérien et maritime).



Un parcours académique brillant



Elle a obtenu une licence en droit international privé des affaires en 2006 et un master en droit des affaires internationales en 2007 à l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Son parcours académique ne s'est pas arrêté là, puisqu'elle a également décroché un master en économie et a bénéficié d’une formation en shipping à l’université Maritime Mondiale de Malmö ( Suède) . Son amour pour le droit et les affaires l'a poussée à poursuivre une carrière en droit et en fiscalité deux domaines dans lesquels elle excelle. Diarra est actuellement sur son entrée au barreau du Québec. Elle ambitionne d’être avocate internationale et arbitre capable de travailler à l’international dans le règlement des différents dans les secteurs pétroliers et miniers . Elle rappelle que le Sénégal rentre en production en 2024.



Une carrière internationale prometteuse



Après ses études, Diarra a saisi l'opportunité de vivre aux États-Unis et au Canada. Son ouverture dans le monde a été facilitée par ses voyages en Afrique , en Asie et en Amérique . Ayant fait plusieurs pays, son ouverture d’esprit est apprécié pour les problématique de développement , de solidarité et paix en Afrique . Ce goût pour les voyages et l'expérience de vie dans différents pays l'ont naturellement menée vers une carrière chez KPMG, une organisation internationale de renom. Elle a intégré KPMG en février 2012 en tant que Senior Consultant Tax and Legal puis a occupé dans le groupe les rangs de Superviseur , Manager, Senior Manager ,Directeur accompagnant plusieurs organisations et sociétés internationales dans leur installation en Afrique Sub-Saharienne ( Sénégal , Côte d’Ivoire , Djibouti , Mauritanie, Burkina Faso …) .Les entreprises l’apprécient pour sa rigueur , son ardeur ,son endurance, sa transparence et sa franchise dans ses prises de positon.



De l'ascension à la consécration



Spécialisée en GMS, elle a occupé le poste de Directrice régionale Afrique subsaharienne GMS couvrant plus de 10 pays en 2018, jusqu'à sa récente nomination en tant qu'Associée en 2021, devenant ainsi la première femme promue et la plus jeune à occuper ce poste au bureau régional de KPMG en Afrique Francophone Subsaharienne.



Un leadership féminin dans le social,

Étant une petite fille d’un cheikh de Cheikhna Cheikh Sadbou, prenant toujours son grand père El Hadji cheikh Yirim Ndoumbane comme référence , Diarra a souhaité œuvrer dans le social et dans la cohésion des populations, elle a créé la fondation Sokhna Diarra Bou Cheikh Yirim pour promouvoir l’entraide sociale, l’éducation des jeunes filles , l’entreprenariat des femmes, le retour aux valeurs . Elle sillonne le Sénégal venant en aide aux populations défavorisées et établissant de bonnes relations avec les grandes familles , d’où ses autres noms : « domou keur dinè yi » autrement dit la fille des grandes familles et la femme sociale. L’affection de la population à son égard est très vite ressentie avec les nombreuses associations de femmes , de jeunes filles , d’étudiants qui la nomment comme marraine et mentor.



KPMG : Une grande famille globale



Passionnée par son travail, Diarra exprime une profonde gratitude envers ses mentors en Afrique, en Amérique et en Europe. Elle apprécie particulièrement le fait que KPMG soit une entreprise ouverte à tous, promouvant l'égalité et le leadership féminin. Elle se considère comme un exemple de ce leadership, étant la plus jeune femme à diriger un département en tant qu’ Associée en Afrique subsaharienne.



Une carrière brillante, une femme accomplie, une femme sociale



Sokhna Diarra Diouf est une femme d'affaires accomplie, ayant une influence significative à l'échelle mondiale et régionale et s'efforçant de promouvoir la diversité et l'équité dans son domaine d'expertise. Avec une carrière fulgurante, une rigueur inébranlable et un esprit inépuisable, Diarra continue de repousser les limites et de briser les plafonds de verre, prouvant qu'aucun objectif n'est hors de portée si l'on est armé de détermination et de passion.