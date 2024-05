Port Autonome de Dakar : Waly Diouf Bodian installé dans ses nouvelles fonctions

Le nouveau directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a été installé dans ses nouvelles fonctions au Port Autonome de Dakar (PAD). Il a succédé Mountaga Sy au poste.



Après son installation à la direction de ledit service publique, M. Bodian entend relever beaucoup de défis. "Je suis habitué aux défis et j'entends les relever. Ces défis pour une structure comme le port, on ne peut les relever qu'avec une vision structurante, avec un personnel et des acteurs qui sont à la hauteur des enjeux", a - t - il dit.



Il s'exprimait lors d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Mountaga Sy, en présence du président du Conseil d'administration, Moussa Sy, entre autres.



L'inspecteur des impôts et des domaines de poursuivre : "Je suis conscient que le port autonome de Dakar est le véhicule de la respiration économique de ce pays et que si on me le confie c'est qu'on attend de moi de la performance. Le président de la République et le Premier ministre me connaissent suffisamment pour savoir que dans tous les services où j'ai été, j'ai pu faire des résultats".