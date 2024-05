Popenguine: La Brigade régionale d'hygiène de Thiès évacue 2 890 mètres cubes d'eaux usées

A l'occasion de la 136 e édition du pèlerinage Marial de Popenguine, les hommes du capitaine Idrissa Ndiaye ont réussi à dérouler une campagne de prévention et de désinfection des lieux saints, rapporte Le Soleil.



"Nous avons évacué 2.890 mètres cubes d'eaux usées que nous avons retiré des domiciles et certains lieux. Il y a un travail important qui est effectué à ce niveau et qui permet de protéger la population. Ces eaux sont chargées en microorganismes et il y a un site de dépôt que nous avons mis en place. Le Service d'hygiène est chargé d'effectuer la désinfection systématique après le passage de chaque camion - citerne", informe le capitaine Ndiaye.



En outre, les soldats de l'hygiène ont distribué des kits d'hygiène au comité d'organisation du pèlerinage depuis vendredi.