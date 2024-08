Pont de Diamel : Circulation des poids lourds interdite en raison d'un risque d'affaissement

**En raison d'un "risque d'affaissement" du pont de Diamel, situé dans la commune de Matam, la circulation des poids lourds a été "provisoirement interdite", a annoncé dimanche Ndèye Diombana Cissé, adjointe au préfet de Matam.**



**"Nous avons été alertés ce matin d'un potentiel affaissement du pont de Diamel. Immédiatement, nous avons inspecté les lieux avec le commissaire central de la police de Matam, et la décision a été prise d'interdire temporairement l'accès aux véhicules poids lourds", a-t-elle déclaré aux journalistes.**



**Elle a précisé que cette mesure est temporaire, en attendant qu'une solution durable soit trouvée pour sécuriser le pont.**



**"Jusqu'à ce qu'une solution soit mise en place pour préserver l'intégrité du pont, seuls les véhicules légers, les motos et les charrettes sont autorisés à l'emprunter", a ajouté Mme Cissé.**



**Sur le terrain, l'adjointe au préfet a évalué l'état de l'ouvrage, où Ameyoué Koffigan, contrôleur d'une entreprise de travaux publics, a délimité un trou important avec du ruban rouge et des branches d'arbres.**



**Adama Diaw, chef du village de Diamel, a lancé un appel aux autorités pour réparer cette infrastructure cruciale reliant la commune de Matam aux autres localités du Dandé Mayo Nord.**