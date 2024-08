Points Clés des Préparatifs du 122e Gamou de Tivaouane

Le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, s'est dit confiant dans les préparatifs pour le 122e Gamou de Tivaouane, prévu les 13 et 14 septembre. Lors d'une réunion préparatoire, il a salué les engagements et les dispositions prises par les autorités administratives et les services techniques.

Le volet santé est particulièrement rassurant avec la mobilisation de 2.000 agents et 65 ambulances. Les questions d'eau, d'hygiène et d'énergie ont également été abordées avec des garanties fournies par Sen’Eau et SENELEC, incluant 1.000 nouveaux branchements, 350 points d'eau de rue, et des citernes pour les zones non raccordées. En matière d'hygiène, 75 camions de vidange seront présents et le Service national d'hygiène redéploiera ses agents à Tivaouane.

Pour la sécurité, 3.000 policiers, dont certains en civil, seront déployés pour sécuriser les abords des mosquées et autres lieux de grande affluence. La gendarmerie veillera sur les axes menant à Tivaouane pour réduire les accidents.

Le Khalife général des Tidianes et le comité d'organisation se sont dits satisfaits des préparatifs et appellent à la responsabilité de tous pour le succès du Gamou. Les commerçants et transporteurs sont exhortés à éviter la surenchère durant l'événement.



aps