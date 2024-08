Plus de 800 sites d’orpaillage clandestin identifiés le long de la Falémé

Plus de 800 sites d’orpaillage clandestin ont été recensés le long de la rivière Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, selon Adama Ndiaye, président de l’association "Wassaton" pour la sauvegarde de la Falémé. Ce chiffre a considérablement augmenté depuis 2021, où 600 sites avaient été dénombrés. Ces sites, exploités par des Chinois et des orpailleurs traditionnels, s'étendent le long des rives sénégalaises et maliennes.



En réponse à cette situation, un cadre de concertation pour la dépollution de la Falémé a été mis en place le 7 août 2024 à Kidira. Le gouvernement sénégalais a également adopté un décret interdisant les activités minières dans la zone et a imposé une interdiction de trois ans sur les activités minières dans les zones tampons à proximité du fleuve.



Malgré ces mesures, les populations locales continuent de manifester contre l’exploitation illégale et l'utilisation de produits chimiques dangereux qui menacent l'écosystème. Le député Guy Marius Sagna, après avoir visité les sites d’exploitation, s’est engagé à porter cette question au niveau de l'Assemblée nationale. Le président du conseil départemental de Saraya, Moussa Danfakha, a également dénoncé la pollution causée par ces activités, appelant à une coopération avec les autorités maliennes pour protéger la Falémé.



---



aps