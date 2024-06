Plus de 300 000 Candidats Inscrits aux Examens du CFEE et d'Entrée en 6e

Le Directeur des Examens et Concours a annoncé vendredi que 301 820 candidats sont inscrits aux examens du CFEE et d’entrée en 6e, prévus les 25 et 26 juin.



« Cette année, 301 820 candidats sont inscrits, contre 300 268 en 2023, marquant une hausse de 1 552 », a précisé Papa Baba Diassé lors d’une conférence de presse.



Les filles représentent 170 266 des inscrits, soit 56 % du total. Selon M. Diassé, toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement des examens ont été prises.



« Toutes les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques, à la construction, validation, conditionnement, sélection, reprographie, sécurisation et distribution des épreuves sont déjà achevées », a-t-il assuré.



Pour les 113 candidats déficients visuels, des adaptations ont été mises en place : transcription en braille pour 61 non-voyants et augmentation de la police des caractères pour 52 malvoyants.



M. Diassé a également souligné que la digitalisation complète du processus d’organisation est la principale innovation de cette année.



« La dématérialisation totale du processus, en collaboration avec notre ministère de tutelle et l’équipe technique de la direction des Examens et Concours, constitue une innovation majeure », a-t-il déclaré.



