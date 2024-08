Plus de 22.000 arbres plantés à Thiès lors de la Journée de l'arbre

Le week-end dernier, le service régional des Eaux et forêts de Thiès a recensé la plantation de plus de 22.000 arbres dans la région, en célébration de la Journée de l’arbre. Le lieutenant-colonel Elhadji Malick John, inspecteur régional des Eaux et forêts, a dressé un bilan de cette journée officielle qui s’est tenue à Nder Nar, dans le département de Tivaouane, et a été lancée par le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souléye Diop.