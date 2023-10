Plus de 200 Vélos distribués aux Elèves : L'Association Kajoor Jankeen de Thiès fait la différence avec ASED

L'Association Kajoor Jankeen de Thiès offre plus de 200 vélos pour promouvoir l'éducation

En partenariat avec ASED (Action Solidaire pour l'Éducation et le Développement), l'Association Kajoor Jankeen de Thiès, dirigée par son manager, Alen, s'est récemment mobilisée pour la distribution de vélos à des élèves méritants. Bien que le nombre initial prévu fût de 56, grâce à la générosité d'ASED, 115 vélos supplémentaires ont été offerts, portant le total à plus de 200 vélos distribués.

Ce geste généreux vise à faciliter l'accès à l'éducation pour les enfants qui habitent loin de leurs établissements scolaires. En raison du manque d'infrastructures dans certaines régions, beaucoup d'enfants n'ont pas d'autre choix que de parcourir de longues distances, souvent sans repas, pour se rendre à l'école et en revenir.

Les vélos offerts ne visent pas seulement à simplifier les trajets des élèves, mais aussi à améliorer la qualité de leur apprentissage. Des critères rigoureux ont été établis pour déterminer les bénéficiaires, notamment la distance entre la maison et l'école, ainsi que le comportement et la performance académique de l'élève.

Parallèlement à cette distribution, une formation et une sensibilisation à la sécurité routière sont également prévues pour les élèves et leurs parents. Ceci garantit que les vélos soient utilisés de manière sûre et efficace. L'Association Kajoor Jankeen espère ainsi voir une amélioration notable des résultats scolaires de ces élèves grâce à ce projet.

Outre cette initiative, l'Association Kajoor Jankeen, en partenariat avec ses 12 associations communautaires, travaille en étroite collaboration avec divers partenaires pour répondre aux défis éducatifs et sociaux dans les départements de Thiès et ses environs.

Les projets futurs de l'association s'annoncent tout aussi ambitieux, avec un accent particulier mis sur l'employabilité des jeunes et la gestion de l'hygiène en milieu scolaire.