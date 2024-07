Plus de 1000 Opérations Gratuites de Cataracte au Centre Hospitalier Régional de Kolda

Entre jeudi et lundi, plus de 1000 patients souffrant de la cataracte ont bénéficié d'opérations gratuites au Centre Hospitalier Régional de Kolda, lors d'un camp de chirurgie organisé en partenariat avec l'ONG Direct-Aid.



Papa Ousmane Mbaye, directeur par intérim de l’ONG Direct-Aid, a précisé que ce camp fait suite aux opérations gratuites de 2022 et 2023. Il a également mentionné que la chirurgie, réalisée avec des équipements de haute technologie par laser et en collaboration avec des spécialistes d’“Eye of the World” venus d’Égypte, a facilité l’organisation de l'événement.



Le camp a attiré de nombreux patients de toute la région de Kolda, soulignant l'importance de se rapprocher des services de santé pour des consultations régulières, notamment pour les opérations de cataracte. Pape Ousmane Mbaye a encouragé les populations à consulter les structures de santé en raison de la prévalence de la cataracte, surtout avec l’âge.



Il a également noté que ce camp de chirurgie gratuite intervient alors que le Centre Hospitalier Régional de Kolda est actuellement sans ophtalmologue.



aps