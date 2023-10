"Plus de 1 500 personnes reproché d'être des convoyeurs, sont dans les prisons du Sénégal" , d'après les membres du Réseau national des quais de pêche du Sénégal.

Les convoyeurs des candidats à l'émigration irrégulière paient les pots cassés de leurs actes. Plusieurs arrestations ont été notées dans le secteur de la pêche selon la Rfm qui donne l'information. Présentement, plus de 1 500 personnes à qui il est reproché d'être des convoyeurs, sont dans les prisons du Sénégal , d'après les membres du Réseau national des quais de pêche du Sénégal. Étant soucieux du sort de leurs camarades et du devenir du secteur, ces membres demandent l'arrêt du phénomène de l'émigration clandestine qui a fini de faire perdre la vie à des centaines de jeunes. « Presque tous les pêcheurs sont dans les prisons. La dernière évaluation que nous avons faite avec la police étrangère a montré qu'ils sont entre Thiès, Dakar, Saint-Louis et Casamance. La situation risque d'empirer avec les nouvelles arrestations», informe Pierre Mboup, le président du Réseau national des pêcheurs sur Rfm. Face aux multiples cas de décès notés en pleine Mer, Pierre Mboup exhorte les candidats et convoyeurs à renoncer à ce voyage qui est risqué, surtout en cette période où il fait mauvais temps en mer. Il se réjouit toutefois des efforts consentis par l'Etat du Sénégal pour déjouer les plans des candidats. « Ces derniers jours, il fait mauvais temps en mer et les côtes arabes ne sont pas épargnées. Les convoyeurs doivent vraiment être arrêtés, car les pirogues ne peuvent pas affronter ces fortes vagues en haute mer. Je loue les efforts consentis par l'Etat du Sénégal pour déjouer les plans des candidats, parce que chaque jour, la marine sénégalaise intercepte au moins quatre à cinq pirogues des candidats à travers des drones » informe t-il.