Plainte contre Ousmane Diagne: Gilbert Samb chez Massaly pour lui témoigner son soutien

Gilbert Samb alias Baye Faalou Macky s'est rendu hier chez le président de l'Union pour la Nouvelle République (UNR) Mouhamadou Lamine Massaly pour lui témoigner son soutien suite à la plainte déposée contre le maire de la commune Thiès Est Ousmane Diagne. Selon Gilbert Samb, Massaly a le droit de défendre ses biens et ses proches dans des situations où des manifestants voulaient attaquer son domicile. Pour clore le sujet, Gilbert révèle que Massaly et Ousmane Diagne sont tous deux membres de Benno Bokk Yakaar et qu'Ousmane Diagne soutiendra la candidature d'Amadou Ba à la prochaine présidentielle. Ainsi, Gilbert annonce qu'il fera tout pour que ce problème soit résolu à l'amiable.