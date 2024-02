Pirogue échouée à Saint-Louis: le capitaine s'était perdu en haute mer et avait presque plus de la nourriture dans la pirogue

26 morts! C'est le bilan provisoire suite à l'échouement d'une pirogue à Saint Louis. D'après les premières informations, les migrants avaient pris départ le 21 février passé à joal. Le capitaine s'était perdu en haute mer et avait presque plus de la nourriture dans la pirogue. C'est ainsi qu'ils ont décidé de retourner au Sénégal. L'enquête révèle aussi que chacun des candidat aurait versé aux convoyeurs entre 400 000 et 500 000 F CFA.