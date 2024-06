Pikine Icotaf : Saisie de 73 Caisses de Mayonnaise Impropre à la Consommation, d’une Valeur de 803 000 FCFA

Nous avons reçu une plainte concernant des produits suspects sur le marché. Après vérification, les faits dénoncés se sont avérés exacts. Ainsi, nous avons saisi 73 cartons de mayonnaise impropres à la consommation, d'une valeur estimée à 803 000 francs CFA," a déclaré le Brigadier-Chef Babacar Diakhaté, Adjoint au chef de la Sous-brigade d’hygiène de Pikine Dagoudane.



La personne responsable de cette mise en danger de la santé publique a été appréhendée pour plusieurs infractions et risque une amende allant de 200 000 à 2 millions de francs CFA.



"La personne impliquée a été arrêtée et sera sanctionnée financièrement, conformément à la loi 83-71 du 4 juillet 1983 sur le code de l’hygiène. Les infractions relevées incluent l'absence de certificat médical, l'insalubrité des lieux, l'absence de protection des aliments et la vente de produits périmés. En raison de cette accumulation d'infractions, les sanctions peuvent varier entre 200 000 et 2 millions de francs CFA," a précisé Babacar Diakhaté.



Il a également été noté que la date de péremption de ces produits avait expiré depuis le 1er mars, mais qu'ils étaient toujours vendus sur le marché. Profitant de l'occasion, l'adjoint au Chef de la Sous-brigade d'hygiène de Pikine Dagoudane a exhorté les consommateurs à être vigilants, en particulier à l'approche de la fête de Tabaski.



"Il est crucial que la population fasse preuve de vigilance et adopte la culture de la dénonciation, car ici au Sénégal, tout le monde est commerçant. Il est essentiel de vérifier les dates de péremption des produits. Si chacun y contribue, avec le soutien des services compétents et de la presse, nous réussirons notre mission," a conclu le Brigadier-Chef Babacar Diakhaté.