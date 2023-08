Phases nationales 2023: l'ASC Walydaan de Thiès perd la finale contre l'ASC Mboulane de Diourbel

La finale des phases nationales de l'édition 2023 s'est déroulée ce lundi à Kaffrine. C'est dans un stade plein comme un œuf qu'a eu lieu la rencontre entre l'équipe de Diourbel Mboulane et l'équipe de Thiès, Asc Walydaan. L'ASC Walydaan a montré un beau visage pour charmer la dame coupée. Malgré l'infériorité numérique, le match n'a changé d'allure (0-0) qu'au bout de 120 minutes. Un score qui ne semble pas logique compte tenu de la mainmise des joueurs de Walydaan sur cette rencontre. Place à la fatidique séance de tirs au but. Mboulane est sorti vainqueur 3 à 0. Malheureusement Thiès a perdu les deux matchs de la finale. En effet l'avenir de Medina Fall avait aussi joué le match des plus jeunes mais qui a aussi perdu la coupe.