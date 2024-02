Perturbations dans la distribution d'eau ce samedi : plusieurs localités affectées

Ce samedi 2 mars, la distribution d'eau connaîtra des perturbations dans plusieurs régions, selon un communiqué conjoint de la SEN'EAU et de la SONES. Les zones touchées comprennent Dakar, sa banlieue, Rufisque, Thiès et Mbour. Ces perturbations sont dues à des travaux de raccordement de nouvelles installations à Sakal, visant à sécuriser l'alimentation électrique des usines de Keur Momar Sarr. La SEN'EAU prévoit un retour progressif à la normale dans la soirée du même jour et déploiera des camions citernes pour soulager les habitants des zones concernées.