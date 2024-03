Pénurie du gaz butane: Antoine Félix Abdoulaye Diome apporte des précisions

"Je tiens à préciser qu'il y a pas de pénurie de gaz butane, il y a une pénurie de bouteilles. Donc, c'est différent. Le gaz butane comme tous les autres produits en hydrocarbures sont évalués par rapport au stock qui doit toujours exister au Sénégal et les autorisations d'importations se font à partir de cette évaluation", explique le Ministre du pétrole et des énergies lors d'un cadre d'échange libre avec les médias nationaux hier.



Et d'ajouter : "En rapport avec mon collègue ministre du Commerce, nous suivons de près l'actualité. Les raisons de la pénurie de gaz sont multiples. Il y a d'abord des problèmes d'interchangeabilité entre les différents distributeurs, mais aussi il y a la fuite de certaines bouteilles vers la sous - région, parce que le niveau de consignation et de déconsignation est plus élevé dans ces pays".





Au cours de cette rencontre avec la presse, M. Diome est largement revenu sur le niveau d'exécution actuel des projets pétroliers et gaziers du Sénégal. Il n'a pas manqué d'aborder les stratégies déployées par l'Etat pour défendre les intérêts du Sénégal dans le cadre desdits projets, les avantages du pays à l'adhésion au Forum des pays exportateurs du gaz (Gefc), entre autres sujets, indique L'Observateur dans sa parution de ce mardi.