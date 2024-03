Pénurie de poisson et flambée des prix à Kaffrine

À l'approche du ramadan, le marché de Kaffrine est bondé, mais les rayons restent désespérément vides pour de nombreux ménages. La rareté et le coût élevé de certains produits alimentaires, comme le poisson, posent un véritable dilemme pour les consommateurs.



La situation géographique de Kaffrine, loin de toute ouverture maritime ou quai de pêche, complique l'accès au poisson frais et abordable. Les habitants se rendent tôt au marché dans l'espoir de trouver du poisson à un prix abordable, mais beaucoup sont contraints de se tourner vers les régions voisines telles que Kaolack et Fatick pour s'approvisionner.



Pour les femmes, trouver du poisson bon marché relève du défi. Certaines se contentent de poissons plus petits et moins chers, mais la satisfaction reste limitée.



Les commerçantes expliquent que les prix élevés sont dictés par la loi du marché et les coûts d'approvisionnement élevés. Certaines espèces de poissons sont difficiles à trouver, ce qui limite l'offre sur le marché local.



En outre, les habitants appellent les autorités à résoudre les problèmes d'assainissement du marché pour améliorer les conditions de vente.



En attendant une solution, les habitants de Kaffrine continuent de faire face à ces défis avec résilience.