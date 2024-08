Patrouille Conjointe Sénégal-Gambie : Une Coopération Renforcée pour la Sécurité Transfrontalière

À partir de jeudi, une patrouille conjointe de trois jours sera menée dans la zone transfrontalière par les armées sénégalaises et gambienne, selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). Cette opération est dirigée par la zone militaire numéro 3 des armées sénégalaises en collaboration avec le 2e bataillon de l’armée gambienne, précise la DIRPA dans un message diffusé sur le réseau social X.



L’initiative vise à renforcer la coopération entre les deux nations pour garantir une meilleure sécurité dans les zones frontalières. La patrouille se conclura en présence des gouverneurs de Kaolack et de la région frontalière en Gambie, souligne la direction de l’information des armées sénégalaises.



aps