Passeports diplomatiques : vers la suspension des 130 titres de voyage

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a pris de nouvelles mesures concernant les passeports diplomatiques. En effet, les titulaires des 130 titres délivrés entre le 1er février et le 31 mars 2024, pourraient perdre ce document officiel. Une décision prise à la suite d’un rapport de vérification produit par les Affaires étrangères.



Selon L’observateur qui donne l’information dans sa parution de ce lundi 03 juin 2024, cette mesure fait partie des premières prises par l’autorité dans le cadre du suivi de la direction présidentielle issue de la réunion du Conseil des ministres du 17 avril 2024. Le chef de l’Etat avait demandé à son gouvernement d’auditer le fonctionnement des différents ministères.



Au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, la ministre Yassine Fall a appliqué la directive par une note confidentielle référencée 00417/Miaae/IS en date du 22 avril 2024.



Dans sa lettre de mission, visitée par le journal, la ministre instruit l’Inspection des services de « procéder, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, à la vérification administrative et financière des directions et services sur la gestion des ressources humaines, financières et matérielles ainsi que les actes administratifs à incidence organisationnelle et fonctionnelle ».



Mieux, révèle le canard, l’Ambassadeur Boubacar Sow, en sa qualité de chef de l’Inspection interne et tête de la mission, a produit un rapport qui fait le point sur la délivrance des passeports diplomatiques du 1er février au 31 mars 2024.



L’Observateur informe que la liste des bénéficiaires de ces passeports diplomatiques laisse apparaitre des incohérences.



A rappeler que la même démarche avait été entreprise en 2012 par l'ancien président Macky Sall. Ce dernier avait annulé la presque totalité des passeports diplomatiques en circulation.



Avec PressAfrik