Participation Active d'Habib Vitin Pdt du Mouvement Thiès D'abord à la Fête Paroissiale de Marie Reine

Ce mercredi 21 août 2024, Me Habib Vitin, Président du Mouvement "Thiès D'abord", a été reçu avec sa délégation composée de quelques membres du bureau du comité directeur par Son Excellence Monseigneur André Gueye, Évêque de Thiès. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges initiés par Me Vitin avec les différentes autorités religieuses et communautaires de la localité.

Au cours de l’audience, Me Habib Vitin a eu l’opportunité de présenter les objectifs et les ambitions du Mouvement "Thiès D'abord", axés sur le développement socio-économique de la localité. Il a également détaillé les actions concrètes déjà entreprises par le Mouvement pour améliorer les conditions de vie des populations locales.

Après l'audience accordée par l'évêque, une forte délégation du Mouvement "Thiès D'abord", conduite par son président, a assisté à la messe de la fête paroissiale de Marie Reine, le dimanche 25 août 2024. À cette occasion, le Mouvement a apporté sa modeste contribution financière pour soutenir la réussite de l'événement. Après la messe, la délégation a pris part aux festivités et a communié avec les fidèles venus nombreux.

Monseigneur André Gueye a salué cette initiative, tout en exprimant sa reconnaissance pour les actions menées par "Thiès D'abord". Il a magnifié l’engagement du Mouvement en faveur du bien-être des populations et a encouragé Me Vitin à persévérer dans cette dynamique positive.