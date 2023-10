Parti Rewmi : L'ancien maire de Thiès Nord Lamine Diallo quitte idrissa seck

Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck vient de perdre un élément majeur. Il s'agit de l'ancien maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo. Ce dernier a finalement décidé de claquer les portes après mûre réflexion. Apparemment, le leader du parti Rewmi au Nord aurait pris la décision de quitter Idriss Seck. "Après 28 ans de bons et loyaux services derrière le président Idrissa Seck, j'ai décidé de geler toutes mes activités au sein du parti Rewmi pour des raisons de convenance personnelle", a lancé Mamadou Lamine Diallo. A travers une publication, l'ancien maire remercie ses anciens partisans pour leur soutien indéfectible lors de leur compagnonnage. « C'est l'occasion de rendre hommage à tous ces grands leaders (aînés, femmes, adultes et jeunes) que j'ai eu la chance de rencontrer durant cette longue période. J'en profite également pour demander pardon à tous ceux que j'aurais offensés et à ceux qui ne m'auraient pas compris. Je ne peux terminer sans exprimer des prières de réussite à ce grand homme politique sénégalais pétri de talent et de compétence, Monsieur le Président Idrissa Seck", a-t-il fait savoir. « Récemment, Lamine Diallo a fait le déplacement pour assister à un grand « Sargal d'Abdoulaye Dièye » que des militants avaient organisé en son honneur » renseigne une source. Pour le moment, les causes de sa séparation du parti Rewmi restent inconnues. Toutefois, des sources annoncent que Mamadou Lamine Diallo pourrait poser ses valises au « Siggi Jotna » du président Abdoulaye Dieye. Ce qui sera un soutien non négligeable à l'homme de Siggi Jotna qui continue d'œuvrer pour la victoire d'Amadou Bâ, candidat des coalitions BBY en 2024...